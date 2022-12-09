ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек — ПРАЙМ. Финансовая грамотность россиян растет, они стали более осознанно выбирать финорганизации и внимательнее читать договоры, заявил руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута. Названы случаи, когда банк заставит вернуть кредит досрочно

"Мы видим, что финансовая грамотность в части осознанности использования услуг, выбора финансовых организаций и внимательного отношения к договорам, растет, это хороший сигнал… Это происходит благодаря тому, что развитие рынка заставляет людей внимательно относиться к происходящему, и благодаря той политике, которую мы ведем на протяжении многих лет", — сказал Мамута журналистам.

По его словам, наиболее остро сейчас стоит вопрос кибербезопасности клиентов, необходимо создавать разные механизмы противодействия мошенничеству.

"Наши усилия направлены на создание эффективных механизмов противодействия финансовому мошенничеству. Это и инструменты, которые позволяют ограничить онлайн-переводы, и запрет на выдачу онлайн-кредитов, и сервис "второй руки", когда можно назначить среди родственников лицо, которое будет одобрять транзакции свыше определенной суммы", — отметил он.