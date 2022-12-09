Источник: главы МИД Евросоюза планируют утвердить девятый пакет санкций 12 декабря
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https://1prime.ru/state_regulation/20221209/839115974.html
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