БРЮССЕЛЬ, 9 дек — ПРАЙМ. Европейские министры иностранных дел намерены 12 декабря утвердить новые антироссийские и антииранские санкции, заявил высокопоставленный европейский источник. Великобритания планирует объявить о новом пакете санкций против России

"Я ожидаю, что оба пакета санкций будут одобрены", — отметил он.