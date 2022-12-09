МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Число зарегистрированных безработными в России с начала марта снизилось на 124 тысячи, также уменьшается число работников, находящихся в простое, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Путин отметил тенденцию к снижению инфляции в России

Как сообщили журналистам в аппарате вице-премьера, она провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.

"С начала марта этого года численность зарегистрированных безработных снизилась на 124 тысяч человек — в центрах занятости зарегистрировано 558,8 тысячи безработных граждан. Продолжает снижаться количество граждан в режиме неполного рабочего дня или недели, а также в простое", — сказала Голикова, слова которой привели в аппарате.

Как отметил глава Минтруда России Антон Котяков, за прошедшую неделю все показатели неполной занятости продолжили снижение. В частности, численность работников в простое сократилась на 1,5 тысячи и составляет 71 тысячу человек. Это пока еще выше значений на начало марта. Количество работающих неполное рабочее время за неделю сократилось более чем на 2,5 тысячи, до 76 тысяч человек, что ниже значений на 1 марта.

В целом, по сравнению с началом марта в 66 регионах страны уровень безработицы, рассчитываемой по методологии Международной организации труда, снизился, в 14 регионах – возрос, отметили в секретариате. Таким регионам уделяется особое внимание в части мер по поддержке рынка труда.