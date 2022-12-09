МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку правительства, позволяющую кабмину при исполнении федерального бюджета в 2022 году увеличивать средства своего резервного фонда на сумму до 900 миллиардов рублей без правки закона о бюджете за счет внутренних госзаимствований. Госдума приняла в первом чтении проект о совершенствовании ЕНС

Поправкой предлагается "предусмотреть возможность в текущем году увеличить ассигнования резервного фонда правительства через внесение изменений в показатели сводной бюджетной росписи … по согласованию с парламентской комиссией в обязательном порядке за счет осуществления правительством государственных заимствований в размере до 900 миллиардов с превышением предусмотренного законом о бюджете общего объема расходов", пояснил на заседании комитета директор департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина РФ Сергей Романов.

Поправка, по его словам, направлена на финансовое обеспечение расходных обязательств в 2022 году, "чтобы снять определенную нагрузку с 2023 года и обеспечить уже в 2022 году ряд обязательств 2023 года, которые мы готовы исполнять и получатели готовы исполнять сразу с первого дня".

"Мы осуществим определенную поддержку ликвидности Пенсионного фонда для того, чтобы в том числе пенсионные выплаты в начале года, январские, сразу начислялись. Мы обеспечим поддержку отдельных юридических лиц, которые готовы с 1 января начинать работу. Это позволит нам, не превышая в 2023 году предельного объема дефицита, установленного законом, обеспечить меры по поддержке экономики 2023 года", — пояснил Романов.

Соответствующая поправка была поддержана бюджетным комитетом в пятницу при подготовке ко второму чтению законопроекта об унификации правил предоставления бюджетных субсидий юрлицам, индивидуальным предпринимателям и физлицам — производителям товаров, работ и услуг. На рассмотрение Госдумы документ планируется вынести 13 декабря.