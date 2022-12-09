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2022
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Кудрин приступил к работе в "Яндексе"
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Алексей Кудрин начал работать в "Яндексе". Об этом экс-председатель Счетной палаты сообщил у себя в телеграм-канале. "Первый день на новой работе!" — подписал он пост, в котором... ПРАЙМ, 09.12.2022
бизнес, экономика, новости, счетная палата, яндекс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Алексей Кудрин начал работать в "Яндексе". Об этом экс-председатель Счетной палаты сообщил у себя в телеграм-канале.
"Первый день на новой работе!" — подписал он пост, в котором разместил фотографию своего бейджа с логотипом "Яндекса".
В конце ноября Кудрин был досрочно освобожден с поста главы СП. Он рассказал, что после долгих лет государственной службы хочет заняться значимыми для страны частными проектами.
Позже Кудрин сообщил, что будет работать в "Яндексе" в качестве советника по корпоративному управлению.