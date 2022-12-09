МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Алексей Кудрин начал работать в "Яндексе". Об этом экс-председатель Счетной палаты сообщил у себя в телеграм-канале. Матвиенко пошутила о переходе Кудрина в "Яндекс"

"Первый день на новой работе!" — подписал он пост, в котором разместил фотографию своего бейджа с логотипом "Яндекса".

В конце ноября Кудрин был досрочно освобожден с поста главы СП. Он рассказал, что после долгих лет государственной службы хочет заняться значимыми для страны частными проектами.

Позже Кудрин сообщил, что будет работать в "Яндексе" в качестве советника по корпоративному управлению.