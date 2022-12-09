МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за ноябрь 2022 года увеличился на 15,43 миллиарда рублей, до 11,389 триллиона рублей, в долларах также увеличился — на 1,645 миллиарда, до 186,486 миллиарда долларов, следует из сообщения Минфина. Минфин планирует стимулировать россиян к накоплениям

"По состоянию на 1 декабря 2022 года объем ФНБ составил 11 389 507,9 миллиона рублей или 8,5% ВВП, прогнозируемого на 2022 год… что эквивалентно 186 486,4 миллиона долларов", — говорится в сообщении. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 7,602 триллиона рублей, или 124,468 миллиарда долларов (5,7% ВВП, прогнозируемого на 2022 год).

На 1 ноября 2022 года объем ФНБ составлял 11,374 триллиона рублей, или 8,5% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, это было эквивалентно 184,841 миллиарда долларов. Объем ликвидных активов фонда в начале прошлого месяца составлял эквивалент 7,873 триллиона рублей, или 127,938 миллиарда долларов, что составляло 5,9% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 декабря было размещено 41,892 миллиарда евро, 2,770 миллиарда фунтов стерлингов, 478,478 миллиарда иен, 309,72 миллиарда юаней, 242,7 миллиона рублей, 554,911 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 650,116 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.

В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 385,146 миллиарда рублей и 2,221 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций — 328,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей.

Еще 1,535 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, 58,9 миллиарда рублей — в обыкновенные акции "Аэрофлота", 50 миллиардов рублей — в обыкновенные акции АО "Дом.РФ", 250 миллиардов рублей — в привилегированные акции ОАО "РЖД", в облигации АО "Авиакомпания "Сибирь" – 11,852 миллиарда рублей. В обыкновенные акции АО "ГТЛК" инвестировано 58,334 миллиарда рублей, и еще 2,299 миллиарда рублей вложено в облигации ОАО АК "Уральские авиалинии".

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2022 году составил 46,907 миллиарда рублей, что эквивалентно 742,8 миллиона долларов.