МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Правительство России установило пошлины в 35% на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. США расширили антироссийские персональные санкции

"Утвердить по 31 декабря 2023 года включительно прилагаемые ставки ввозных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы Российской Федерации, отличные от ставок Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза", — говорится в тексте постановления.

Из документа следует, что размер пошлин на указанные в нем товары составит 35%.

Минпромторг в своем релизе поясняет, что список товаров, облагаемых пошлиной, определен совместно с представителями предприятий и ассоциаций. Это продукция, по которой имеются не уступающие по качеству и ассортименту отечественные аналоги – шампуни, средства для волос, средства для чистки зубов, средства для бритья, дезодоранты и антиперспиранты, средства для ароматизации и дезодорирования воздуха помещений, моющие и чистящие средства. В список вошли также гражданское оружие и патроны из недружественных стран.

В ведомстве также отметили, что запрет на поставки продукции и повышение пошлины на товары, по которым Россия не может удовлетворить спрос в полной мере, пока не планируется.

"Введение полного запрета на поставки парфюмерно-косметической продукции из недружественных стран, а также повышение пошлин на товары, по которым ассортимент отечественных брендов не в полной мере может удовлетворить запросы потребителей (парфюмерия, декоративная косметика), пока не планируется", — сообщает Минпромторг.