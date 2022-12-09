МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. РФ будет выстраивать ответные действия на очередные санкции ЕС после их тщательного анализа, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. США расширили антироссийские персональные санкции

"Наши действия будем уже выстраивать с учетом, на основе тщательного анализа того, что будет записано в этом очередным пакете", — сказал он в эфире "России 24".

Грушко пояснил, что если пакет будет принят, то это произойдет на следующей неделе, когда соберется совет министров ЕС, затем саммит.

Говоря о санкционном пакете, замглавы российского МИД заметил, что "тренд очевиден: Евросоюз будет продолжать пытаться ужесточать санкции, даже несмотря на то, что эти санкции наносят больший ущерб самому ЕС".

Глава Еврокомиссии представила в среду предложения по новому санкционному пакету против России. В нем предлагается ввести дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, "закрыть доступ РФ к беспилотникам", в том числе через третьи страны, включая Иран, а также расширить экспортные ограничения, в особенности в отношении товаров двойного назначения.

Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях военно-промышленного комплекса, членах Государственной думы и Совета Федерации, министрах, политических партиях, главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.

Предложения ЕК по новому пакету антироссийских мер должны согласовать постпреды стран ЕС, а затем — окончательно утвердить министры стран союза. Пакет вступит в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза.

Ранее в ЕС заявляли, что девятый пакет антироссийских санкций, вероятно, будет введен в действие до конца текущего года. Утверждение нового санкционного пакета возможно уже на заседании глав МИД ЕС 12 декабря в случае, если он пройдет единогласное согласование постпредов.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.