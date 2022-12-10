МИНСК, 10 дек — ПРАЙМ. В Белоруссии вводится лицензирование импорта из стран вне ЕАЭС, а табачных изделий – и из стран ЕАЭС, соответствующие нормы прописаны в постановлении Совета Министров от 8 декабря 2022 г. № 855 "О лицензировании импорта отдельных видов товаров". Нацбанк Белоруссии исключит евро из своей валютной корзины

"Установить, что по исключительным лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли … осуществляется ввоз в Республику Беларусь из государств–членов Евразийского экономического союза табачных изделий, классифицируемых кодом 2404 11 000 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС; из-за пределов таможенной территории ЕАЭС в Республику Беларусь из государств, не являющихся государствами–членами ЕАЭС, товара при его помещении под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления (за исключением помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в целях завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны) и свободной таможенной зоны", — говорится в постановлении, опубликованном в субботу на национальном правовом портале.

Упомянутые нормы постановления не распространяются на товары: перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС; помещенные под таможенные процедуры в государстве–члене ЕАЭС помимо Белоруссии, перемещаемые транзитом через территорию Белоруссии; перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС и заканчивающихся в государстве–члене ЕАЭС.

Эти положения применяются с 11 декабря и действуют в течение шести месяцев.