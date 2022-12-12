МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Если президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен поставить Турцию в центр мирового порядка, он не может связывать свою страну соблюдением решений Евросоюза, в который Турция даже не входит, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля об экономических связях Анкары и Москвы. Пушков предупредил Запад о последствиях непродуманных шагов

Как ранее заявил Боррель, ЕС обеспокоен тем фактом, что с начала спецоперации на Украине Турция только расширила торговлю с Россией. Он напомнил, что Турция как кандидат в члены ЕС не должна помогать России обходить санкции.

По словам Пушкова, суть Евросоюза — это унификация и обезличивание внешней политики любой страны, подчинение ее решениям, во многом разрабатываемым наднациональной бюрократией.

"Если Турция претендует на ведущие роли в мире, она не может следовать за странами, для которых амбиции и интересы Турции — пустой звук", — подчеркнул сенатор.