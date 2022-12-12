МИНСК, 12 дек — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Белоруссии в ноябре замедлилась до 13,3% с 15,2% в октябре, сообщается в аналитическом обзоре Евразийского банка развития. В Казахстане назвали одну из главных причин роста инфляции до 19,6 процента

"Инфляция в Белоруссии в ноябре замедлилась до 13,3% г/г с 15,2% г/г в октябре. В динамике потребительских цен продолжили проявляться эффекты введения новой системы ценового регулирования. Слабый внутренний спрос выступил дополнительным дезинфляционным фактором", — говорится в обзоре, выдержки которого опубликованы в понедельник в Telegram-канале ЕАБР.

Как комментирует банк, проинфляционное влияние валютного курса заметно снизилось в связи с коррекционным укреплением белорусского рубля к российскому. "В целом эффект ужесточения ценового регулирования на инфляцию оказался более значительным в сравнении с первоначальными ожиданиями. В связи с этим годовой рост цен, скорее всего, продолжит замедляться в ближайшие месяцы. Вместе с тем увеличивается риск отложенного роста цен в будущем", — отметили в ЕАБР.

По данным Национального статистического комитета, инфляция в Белоруссии в годовом выражении составила в ноябре так же 13,3%, за 11 месяцев потребительские цены выросли на 12,4%, а в месячном выражении была зафиксирована дефляция на уровне 1,1%.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале октября распорядился ввести запрет на повышение цен и тарифов в стране. Был введен соответствующий мораторий, а госорганы получили право закрывать объекты и прекращать действие лицензии нарушителей моратория. В стране также было объявлено о масштабном мониторинге цен, возбуждены десятки уголовных дел за нарушения законодательства, приведшие к необоснованному росту цен.

Правительство Белоруссии 19 октября подписало постановление о новой системе регулирования цен, которое распространяется на товары всей потребительской корзины — как белорусские, так и импортные. В начале ноября премьер республики Роман Головченко говорил, что власти не намерены отказываться от системы госрегулирования цен, но не исключена ее модернизация.