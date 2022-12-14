Россия в 2021 году выдала кредит Ирану впервые за тридцать лет
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Крупнейшими должниками России по итогам 2021 года были Белоруссия, Бангладеш и Индия, при этом в прошлом году впервые с начала 1990-х годов страна предоставила кредит Ирану, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка.
Согласно данным организации, задолженность Белоруссии перед Россией достигла 8,5 миллиарда долларов, увеличившись за 2021 год на 1,9%. На втором месте находится Бангладеш, чей долг за год увеличился почти на треть — до 4,4 миллиарда долларов с 3,3 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает Индия, задолженность которой выросла на 11,7% — до 3,3 миллиарда долларов.
Четвертое место среди российских должников по итогам прошлого года занимал Вьетнам, нарастивший обязательства лишь на 0,9% — до 1,5 миллиарда долларов. На пятую строчку поднялся Йемен с долгом в 1,17 миллиарда долларов, сместив на одну позицию вниз Афганистан (1,16 миллиарда долларов).
Сильнее всего в прошлом году нарастил задолженность перед Москвой Узбекистан — его обязательства подскочили на 77%, до 254,7 миллиона долларов. Долг Египта в 2021 году увеличился на 63,7% — до 867,2 миллиона долларов, а Пакистана — на 20,8%, до 86,7 миллиона долларов.
При этом впервые с начала 1990-х годов в списке российских должников появился Иран — страна по итогам прошлого года была должна 6 миллионов долларов. Последний раз, по данным Всемирного банка, иранский долг перед Россией фиксировался в 1992 году и составлял 251,3 тысячи долларов.
Всего по итогам прошлого года задолженность перед Россией имели 38 стран на общую сумму в 26,54 миллиарда долларов — за год долг вырос на 7,4%. Географическое распределение задолженности выглядит следующим образом: на Азию приходилось 12,06 миллиарда долларов, Европу — 10 миллиардов долларов, Ближний Восток — 3,05 миллиарда долларов, Африку — 1,35 миллиарда долларов, Латинскую Америку — 86,1 миллиона долларов.
https://1prime.ru/state_regulation/20221214/839160966.html