МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Крупнейшими должниками России по итогам 2021 года были Белоруссия, Бангладеш и Индия, при этом в прошлом году впервые с начала 1990-х годов страна предоставила кредит Ирану, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. Россия выделит Белоруссии кредит на 105 миллиардов рублей

Согласно данным организации, задолженность Белоруссии перед Россией достигла 8,5 миллиарда долларов, увеличившись за 2021 год на 1,9%. На втором месте находится Бангладеш, чей долг за год увеличился почти на треть — до 4,4 миллиарда долларов с 3,3 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает Индия, задолженность которой выросла на 11,7% — до 3,3 миллиарда долларов.

Четвертое место среди российских должников по итогам прошлого года занимал Вьетнам, нарастивший обязательства лишь на 0,9% — до 1,5 миллиарда долларов. На пятую строчку поднялся Йемен с долгом в 1,17 миллиарда долларов, сместив на одну позицию вниз Афганистан (1,16 миллиарда долларов).

Сильнее всего в прошлом году нарастил задолженность перед Москвой Узбекистан — его обязательства подскочили на 77%, до 254,7 миллиона долларов. Долг Египта в 2021 году увеличился на 63,7% — до 867,2 миллиона долларов, а Пакистана — на 20,8%, до 86,7 миллиона долларов.

При этом впервые с начала 1990-х годов в списке российских должников появился Иран — страна по итогам прошлого года была должна 6 миллионов долларов. Последний раз, по данным Всемирного банка, иранский долг перед Россией фиксировался в 1992 году и составлял 251,3 тысячи долларов.

Всего по итогам прошлого года задолженность перед Россией имели 38 стран на общую сумму в 26,54 миллиарда долларов — за год долг вырос на 7,4%. Географическое распределение задолженности выглядит следующим образом: на Азию приходилось 12,06 миллиарда долларов, Европу — 10 миллиардов долларов, Ближний Восток — 3,05 миллиарда долларов, Африку — 1,35 миллиарда долларов, Латинскую Америку — 86,1 миллиона долларов.