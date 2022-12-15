МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Эксперимент по ремоторизации старых автомобилей пройдет в Калининградской области, рассказал в интервью РИА Новости глава региона Антон Алиханов. "Автотор" готовится представить новые модели автомобилей

Программу ремоторизации, то есть замены двигателя внутреннего сгорания на электрическую установку в автомобилях, уже находящихся в эксплуатации, обсуждали на первом заседании рабочей группы регионального правительства по вопросам развития электротранспорта.

"Я думаю, что мы в Калининграде точно попробуем поэкспериментировать с этим. У нас в силу географии, истории достаточно много старого европейского автопарка. Если бы, например, людям доплачивали за то, что они отказываются от старых автомобилей в пользу экологически чистых машин, я думаю, это было бы интересно", — рассказал Алиханов.

Он добавил, что Калининградскую область к этому подталкивают европейцы, которые собираются с 2035 года полностью запретить автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Власти региона вместе с "Автотором" и "Росатомом" смотрели в эту сторону, предпринимали шаги.

"Для нас зеленая повестка никуда не ушла. Мы считаем, что Калининградская область очень привлекательна, в том числе и благодаря экологичности проживания. У нас нет больших загрязняющих производств. У нас море, сосны, пляжи, озера, реки. Поэтому нам бы хотелось не просто этот имидж поддерживать, но и делать практические шаги в сторону еще большего снижения загрязнения окружающей среды", — заключил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.