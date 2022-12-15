МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Вероятной причиной пожара на промплощадке "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК) могла стать загазованность систем технологической установки, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. В МЧС сообщили о локализации пожара на нефтекомбинате в Ангарске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что пожар на промплощадке АНХК охватил 2,5 тысячи квадратных метров, два человека пострадали. По его словам, угрозы населению города нет. МЧС сообщало, что пожар локализован.

"Предварительно установлено, что возможной причиной случившегося на установке промышленной площадки в Ангарском городском округе Иркутской области могла стать загазованность систем технологической установки" — говорится в сообщении.