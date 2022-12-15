МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Открытое горение ликвидировано на промышленной площадке Ангарского нефтехимического комбината, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. Следком сообщил о погибших при пожаре в Ангарске

На промплощадке "Ангарской нефтехимической компании" утром в четверг произошел взрыв и пожар. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров. На работу инфраструктуры ЧП не повлияло, угрозы для населения нет. В результате пожара два человека погибли и два пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Также проверку начала прокуратура.

"В 10.59 (05.59 мск) пожар на площади 2500 квадратных метров ликвидирован. В настоящее время производится проливка и охлаждение установки, а также разборка строительных конструкций", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по окончании аварийно-восстановительных мероприятий к работе приступит специальная комиссия.