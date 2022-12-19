МИНСК, 19 дек — ПРАЙМ. Евразийский банк реконструкции и развития (ЕАБР) прогнозирует снижение ВВП Белоруссии по итогам года на 4,6%, сообщила пресс-служба ЕАБР. Минэнерго Белоруссии заявило, что решения по цене на газ в 2023 году нет

"Базовый прогноз ЕАБР по ВВП Беларуси по итогам 2022 г. — снижение на 4,6%", — говорится в сообщении.

В банке также отметили, что ВВП страны сократился на 4,7% по итогам января-ноября в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

"Продолжилось замедление спада выпуска в обрабатывающей промышленности по мере адаптации экономики к новым условиям. В то же время усилилось падение IT-сектора, которое превысило 10% г/г в ноябре. Инвестиционная активность оставалась низкой в условиях неопределенности — капитальные вложения сократились на 25,3% г/г в ноябре, в том числе в машины, оборудование и транспортные средства на 42,2% г/г", — отмечается в обзоре ЕАБР.

При этом, как предполагают в ЕАБР, снижение потребительской активности в Белоруссии замедлилось благодаря поддержке со стороны нерезидентов.

Изначально власти республики планировали на 2022 год рост ВВП на 2,9%.