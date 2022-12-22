ВАШИНГТОН, 22 дек — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что передача Украине батареи ПВО Patriot якобы не влечет эскалации напряженности, речь идет об оборонительных вооружениях.

"Мы не обсуждали данную тему с президентом (Владимиром Зеленским), однако мы рассматриваем (ЗРК Patriot) в качестве оборонительной системы вооружений. Это — оборонительная система, она не влечет за собой эскалации, она носит оборонительный характер", — отметил глава Белого дома на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским в Вашингтоне.

В среду Соединенные Штаты объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Киеву на 1,85 миллиарда долларов. Он включает в себя одну батарею ЗРК Patriot, которые ранее просил Киев. Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, с передачей этого пакета общий объем военной помощи, которую США выделили Украине при нынешней вашингтонской администрации, достигнет 21,9 миллиарда долларов.

Ранее Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений Киеву. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут для России законной целью. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя на Украину оружие. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.