МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Ущерб от преступлений в России за 11 месяцев 2022 года составил 700 миллиардов рублей, что на 8,6% меньше аналогичного показателя прошлого года, следует из характеристики состояния преступности за январь-ноябрь от МВД РФ. Бывший вице-канцлер Австрии указал на ущерб от санкций для Европы

"Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 700,0 миллиарда рублей, что на 8,6% меньше аналогичного показателя прошлого года", — говорится в документе.

В ведомстве добавили, что почти два трети ущерба приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа.

Также отмечается снижение числа преступлений экономической направленности. За отчетный период было выявлено более 106 тысяч таких деяний, их число сократилось на 0,7%. Материальный ущерб от таких преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 322,5 миллиарда рублей.