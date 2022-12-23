МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Каждый девятый россиянин планирует потратить на празднование Нового года больше половины месячного бюджета, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Туроператоры отметили рост спроса на поездки по России на Новый год

"Изменения произошли и в том, сколько респонденты планируют потратить на празднование и подарки к Новому году. Значительно вырос процент людей, чьи новогодние расходы, по прогнозам, превысят половину месячного бюджета. Их сейчас 11%, тогда как год назад о столь существенных тратах говорили лишь 2,5% опрошенных", — сообщается в исследовании по итогам опроса 1500 человек старше 18 лет по всей России. Опросы проводились в декабре 2021 и 2022 годов соответственно.

Годом ранее 42,7% респондентов закладывали на новогодние траты менее 10% своего ежемесячного дохода. Сейчас категория этих людей сократилась до 28,8%. Напротив, доля тех, кто готов потратить на праздники до половины месячного бюджета, возросла с 11% до 14%.

Впрочем, самая многочисленная группа участников опроса (33,5%) планирует потратить на Новый год и подарки не более четверти дохода, и она остается стабильной (в декабре прошлого года — 31,4%). Также существенно не изменилась и доля тех, кто полагает, что на праздники им потребуется около трети (до 35%) семейного бюджета. Таковых набралось 12,7% против 12,4% в 2021 году.

При этом четверть россиян (27,5%) намерены использовать кредитные средства, чтобы отметить новогодние праздники. Из них 2,6% сообщили, что уже взяли кредиты, 4,1% сказали, что сделают это однозначно, и 20,8% – что сделают скорее всего.

Таким образом, доля респондентов, собирающихся праздновать в кредит, за год выросла в 1,4 раза. В декабре прошлого года об этом заявляли в общей сложности 19,7%, из которых 2,3% взяли кредиты заблаговременно, 3,2% – были уверены, что сделают это в будущем, и 14,2% допускали такую вероятность.