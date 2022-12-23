МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Каждый седьмой россиянин, ожидающий получения новогодней премии, намерен направить ее на накопления — это самый популярный вариант, также в топе — траты на семью и подарки, говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого есть у РИА Новости. Опрос показал, сколько россияне потратят на встречу Нового года

"Премии по итогам года ожидают трое из десяти трудоустроенных россиян. Каждый седьмой из них (14%) в этом году намерен отложить тринадцатую зарплату. Еще 13% потратят премию на семью, 12% — на подарки", — выяснили специалисты, опросив 1600 респондентов.

В то же время каждый десятый (10%) планирует раздать долги и закрыть кредиты, каждый одиннадцатый (9%) — отправиться в путешествие. Купить на годовой бонус что-нибудь для себя собираются 7% россиян, израсходовать его на текущие нужды — 6%.

По 4% опрошенных потратят тринадцатую зарплату на ремонт и на образование, 3% — на вкусности к новогоднему столу, по 2% — на лечение и покупку бытовой техники, а 1% — на гаджеты. Еще у 7% на годовую премию другие планы: в их числе благотворительность, покупка машины, спортинвентаря, оплата хобби и прочее.

Тех, кто собирается отложить годовой бонус, втрое больше среди мужчин, чем среди женщин. Кроме того, представители сильного пола чаще планируют потратить премию на выплату кредитов, ремонт и вкусную еду. Предновогодние расходы на себя, на семью, подарки, путешествия, образование и текущие нужды более характерны для женщин.

По сравнению с прошлым годом снизилось число респондентов, которые с помощью годовой премии собираются раздать долги: по данным сервиса, россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги. Кроме того, тринадцатую зарплату стали реже тратить на отпуск и ремонт. А вот тех, кто намерен копить деньги, стало чуть больше. Увеличилось и число россиян, планирующих потратить премию на семью и на себя.