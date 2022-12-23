МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Попытки США подорвать технологическое развитие России обречены на неудачу, но ведут к деградации двусторонних отношений и несут негативные последствия для третьих стран, заявил советник-посланник РФ в Вашингтоне Андрей Леденев, комментируя новые американские санкции. Путин анонсировал российский ответ на нефтяные санкции Запада

США в четверг ввели санкции против десяти российских организаций, которые связаны с судостроением и мореходством, включая НИИ судового машиностроения, концерн Моринформсистема "Агат", АО "Морские навигационные системы", НИИ "Прометей" Курчатовского института, концерн "Электроприбор" и Институт океанологии.

"Неконструктивные решения американских властей продолжают загонять двусторонние отношения в глубокую трясину. Здесь упорно отказываются осознавать, что попытки подрыва технологического развития России обречены на неудачу. Более того — приводят к серьезным негативным последствиям для третьих стран", — сказал Леденев журналистам.

"Сугубо пропагандистские аргументы местных чиновников можно трактовать так, будто новые рестрикции поспособствуют обеспечению безопасности мореходства на Черном море. Расширят поставки украинского зерна на мировые рынки. Правда, здесь объяснить не удосужились — каким образом?" — добавил он.

По словам дипломата, включение в санкционные списки крупных международно признанных научных институтов не соответствует интересам исследовательских кругов США.

"Американские ученые неоднократно озвучивали сожаление — и даже опасения — из-за оборвавшихся профессиональных связей с коллегами из России. От этого страдает все мировое сообщество, перед которым стоят насущные вызовы, требующие совместных решений", — сказал Леденев.