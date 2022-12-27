МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Американский бизнесмен, владелец Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск назвал "эпичным" список предсказаний на 2023 год, которые изложил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Маск поделился планами по продаже акций Tesla

"Эпичный тред", — написал Маск в своем микроблоге в Twitter, отметив его аккаунт.

Во второй публикации "в ответ" Медведеву миллиардер разместил эмозди — лицо с открытым от удивления ртом.

Медведев ранее сделал "футуристический прогноз" на 2023 год. По его мнению, мировые цены на нефть могут подняться до 150 долларов за баррель, а на газ — до 5 тысяч долларов за тысячу кубических метров. Также, согласно прогнозу, Евросоюз распадется после временного возвращения туда Великобритании, а евро прекратит хождение.

Кроме того, Медведев предположил, что Польша и Венгрия захватят западные области бывшей Украины, а Северная Ирландия отделится от Великобритании и воссоединится с Республикой Ирландия.

Также он предрек, что на выборах президента тех остатков Соединенных Штатов, которые после гражданской войны будут контролироваться республиканцами, победит Илон Маск.