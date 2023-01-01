МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Госпошлина за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию автомобиля — то есть тюнинг — взимается в РФ с 1 января, ее размер составляет 1 000 рублей. Соответствующий закон вступил в силу. Мантуров заявил о снижении цен на автомобили

Одновременно с 800 до 1 500 рублей повышается размер госпошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства после тюнинга требованиям безопасности.

Помимо этого, за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, устанавливается госпошлина в размере 1 500 рублей, а за продление срока его действия – 1 000 рублей.

Данные изменения обеспечат ежегодное поступление в федеральный бюджет дополнительных доходов в размере порядка 700 миллионов рублей, указывалось в финансово-экономическом обосновании к закону.

Подразделениями МВД России ежегодно выдается (продлевается) порядка 140 тысяч свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, а также 235-240 тысяч разрешений на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства и свыше 220 тысяч свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.