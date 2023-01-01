Эксперт Бахтизин заявил о необходимости для российской экономики крупных мега-проектов
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Долгосрочные мега-проекты, которые бы не только прозвучали в мире, но и объединили страну, вроде строительства Байкало-Амурской магистрали, "Магнитки", Братской ГЭС, сейчас нужны России, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин.
"Когда СССР первым запустил искусственный спутник Земли, первым отправил человека в космос, с нами многие захотели дружить. Это были события, которые потрясли весь мир", — сказал он.
"Вот и сейчас России нужны долгосрочные мега-проекты, которые бы не только прозвучали в мире, но и объединили страну, вроде строительства Байкало-Амурской магистрали, "Магнитки", Братской ГЭС", — добавил эксперт.
Он уверен, что надо возвратиться, например, к идее, которую озвучил несколько лет назад ректор МГУ, академик Виктором Садовничий, о реализации Транс-Евразийского пояса, который прошел бы через всю Россию.
"Вокруг пути образовывались бы новые населенные пункты, возникали бы новые производства, что способно дать мощный импульс развитию страны в целом",- подчеркнул Бахтизин.
"Такие мега-проекты увеличивают не только экономические показатели страны, но и влияют на настрой людей, поднимают так называемый индекс счастья, по которому россияне, к слову, сегодня заметно отстают от большинства государств", — заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 4 января в 11.00 мск.
https://1prime.ru/state_regulation/20230101/839374914.html