МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Долгосрочные мега-проекты, которые бы не только прозвучали в мире, но и объединили страну, вроде строительства Байкало-Амурской магистрали, "Магнитки", Братской ГЭС, сейчас нужны России, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин. Такого еще не было. Названы восемь глобальных рисков 2023 года

"Когда СССР первым запустил искусственный спутник Земли, первым отправил человека в космос, с нами многие захотели дружить. Это были события, которые потрясли весь мир", — сказал он.

"Вот и сейчас России нужны долгосрочные мега-проекты, которые бы не только прозвучали в мире, но и объединили страну, вроде строительства Байкало-Амурской магистрали, "Магнитки", Братской ГЭС", — добавил эксперт.

Он уверен, что надо возвратиться, например, к идее, которую озвучил несколько лет назад ректор МГУ, академик Виктором Садовничий, о реализации Транс-Евразийского пояса, который прошел бы через всю Россию. Какие мрачные страхи человечества сбываются уже сейчас

"Вокруг пути образовывались бы новые населенные пункты, возникали бы новые производства, что способно дать мощный импульс развитию страны в целом",- подчеркнул Бахтизин.

"Такие мега-проекты увеличивают не только экономические показатели страны, но и влияют на настрой людей, поднимают так называемый индекс счастья, по которому россияне, к слову, сегодня заметно отстают от большинства государств", — заключил он.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 4 января в 11.00 мск.