МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Заявление президента США Джо Байдена о наступлении критически важной точки в украинском конфликте свидетельствует, что Вашингтон и союзники фактически воюют с Россией на территории Украины, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Пушков обвинил Запад в провоцировании кризисов

Ранее Байден в ходе заседания своего кабинета заявил, что конфликт на Украине находится "на критически важном этапе", и США, по его словам, должны сделать все возможное, чтобы оказать поддержку Киеву.

"Байден вновь подтвердил, что США и Запад в целом опосредовано воюют с Россией на Украине", — подчеркнул Пушков.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит военную специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель, по ее словам, — освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантируют России безопасность.