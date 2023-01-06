МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в ноябре вырос на 0,8% по сравнению с октябрем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. Годовая инфляция в еврозоне замедлилась по итогам декабря

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ждали месячного роста на 0,5%.

В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в ноябре уменьшился на 2,8%. Аналитики ожидали снижения на 3,3%. В Евросоюзе розничные продажи в ноябре сократились на 2,4% как в месячном, так и в годовом исчислении.

Агентство также пересмотрело октябрьские показатели для еврозоны и ЕС: теперь октябрьское снижение к сентябрю оценивается в 1,5%, а не в 1,8% в еврозоне и в 1,4%, а не в 1,7% в ЕС. В годовом выражении снижение на 2,7% пересмотрели до 2,6% в еврозоне, а в ЕС — до 2,3% с 2,4%.

Больше всего продажи в годовом выражении в октябре выросли в Латвии (+10,7%), Словении (+7,5%) и Польше (+5,7%). Наибольшее снижение наблюдалось в Дании (-7,4%), Бельгии (-6%) и Германии (-5,7%).

Объем продаж продовольствия и табачной продукции в еврозоне в годовом выражении в ноябре сократился на 4,6%, в ЕС — на 2,4%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении уменьшились в еврозоне на 2,3%, а в ЕС — на 2,2%.