МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Обязательная сертификация продукции для нужд гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (ГОЧС) вводится в странах Евразийского экономического союза с июня 2023 года. Самолет "Победы" выкатился за пределы взлетной полосы

Данное требование содержит технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", утвержденный решением совета ЕАЭС.

Документ разработан специалистами Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) и вступит в силу с июня 2023 года.

Как уточняет ВНИИ ГОЧС, технический регламент будет действовать на территории России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.