Власти выделят 152 миллиарда рублей на новые спецвыплаты для 1,1 миллиона медработников
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. На новые спецвыплаты работникам медицины в 2023 году выделят 152 миллиарда рублей, заявил глава правительства Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
По его словам, средства получат свыше 1,1 миллиона медиков по всей стране, в том числе в новых регионах.
Размер доплаты составит от 4500 до 18500 рублей в соответствии со специализацией работника.
Мишустин напомнил, что такие доплаты к зарплатам были введены с 1 января по поручению главы государства. Премьер призвал принять меры для оперативного начисления средств получателям.
"Денежные средства должны дойти до каждого доктора, фельдшера или медсестры, кому они положены", — подчеркнул он.
Вице-премьер Татьяна Голикова в свою очередь отметила, что статус получения специальных социальных выплат можно будет отследить на "Госуслугах", а первые зачисления произойдут в следующем месяце.
Получателями новой выплаты станут:
- работники первичного звена здравоохранения,
- сотрудники скорой помощи,
- медики, работающие в сельской местности и отдаленных районах,
- эксперты, занимающиеся сложными исследованиями.
Помимо этого, субъектам рекомендовано установить из бюджетных средств выплаты для специалистов, которые оказывают скорую медицинскую помощь, не включенную в базовое страхование, а также первичную медико-санитарную помощь.
https://1prime.ru/state_regulation/20230109/839420163.html