МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. На новые спецвыплаты работникам медицины в 2023 году выделят 152 миллиарда рублей, заявил глава правительства Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. Голикова рассказала, какой должна быть зарплата медиков в 2023 году

По его словам, средства получат свыше 1,1 миллиона медиков по всей стране, в том числе в новых регионах.

Размер доплаты составит от 4500 до 18500 рублей в соответствии со специализацией работника.

Мишустин напомнил, что такие доплаты к зарплатам были введены с 1 января по поручению главы государства. Премьер призвал принять меры для оперативного начисления средств получателям.

"Денежные средства должны дойти до каждого доктора, фельдшера или медсестры, кому они положены", — подчеркнул он.

Вице-премьер Татьяна Голикова в свою очередь отметила, что статус получения специальных социальных выплат можно будет отследить на "Госуслугах", а первые зачисления произойдут в следующем месяце.

Получателями новой выплаты станут:

работники первичного звена здравоохранения,

сотрудники скорой помощи, ‍

медики, работающие в сельской местности и отдаленных районах,

эксперты, занимающиеся сложными исследованиями.

Помимо этого, субъектам рекомендовано установить из бюджетных средств выплаты для специалистов, которые оказывают скорую медицинскую помощь, не включенную в базовое страхование, а также первичную медико-санитарную помощь.