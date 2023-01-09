МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Единый Соцфонд к 8 января назначил новое универсальное пособие на 185 тысяч детей, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным. Россиянам рассказали, кому увеличат социальные выплаты с 1 февраля

Кроме того, выплаты получат уже около четырех тысяч беременных женщин, добавила она.

"Самое главное, чтобы все выплаты люди, которым они положены, получали без сбоев", — заявил Михаил Мишустин и поручил Голиковой взять процесс под личный контроль.

С 1 января 2023 года в России вводится единое пособие по рождению и воспитанию ребенка. На него могут претендовать родители детей в возрасте до 17 лет, а также беременные женщины на ранних сроках, вставшие на учет у врача.

На реализацию меры предусмотрено 1,7 триллиона рублей из бюджетных средств. Как ожидается, выплаты смогут получить около десяти миллионов россиян.