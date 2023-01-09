Соцфонд назначил единое пособие на 185 тысяч детей
Соцфонд назначил единое пособие для 185 тысяч детей до 17 лет и четырех тысяч беременных
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Единый Соцфонд к 8 января назначил новое универсальное пособие на 185 тысяч детей, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным.
Кроме того, выплаты получат уже около четырех тысяч беременных женщин, добавила она.
"Самое главное, чтобы все выплаты люди, которым они положены, получали без сбоев", — заявил Михаил Мишустин и поручил Голиковой взять процесс под личный контроль.
С 1 января 2023 года в России вводится единое пособие по рождению и воспитанию ребенка. На него могут претендовать родители детей в возрасте до 17 лет, а также беременные женщины на ранних сроках, вставшие на учет у врача.
На реализацию меры предусмотрено 1,7 триллиона рублей из бюджетных средств. Как ожидается, выплаты смогут получить около десяти миллионов россиян.