МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Установившиеся аномальные морозы могут привести на этой неделе к авариям на объектах ЖКХ в Центральном, Приволжском, Северо-Западном и Уральском федеральных округах и вызвать инциденты на железнодорожном транспорте, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Морозы привели к росту дефицита мощности в украинской энергосистеме

"По оценке специалистов института, из-за установившейся аномально холодной погоды повышаются риски возникновения аварий на объектах ЖКХ на большей части Центрального, Приволжского, юга Северо-Западного и Уральского федеральных округов, где в отдельных субъектах установились среднесуточные температуры воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более", — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

Отмечается, что в этих регионах, кроме того, существует вероятность возникновения инцидентов на железнодорожном транспорте из-за перемерзания узлов и агрегатов подвижных составов, а также в результате деформации железнодорожного полотна.