МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Жогорку Кенеш в среду одобрил законопроект, предполагающий выдачу виз сроком на пять и десять лет за инвестиции в экономику Киргизии в размере от 115 тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-служба киргизского парламента. Инвестиции в Португалию от "золотых виз" выросли на 37 процентов

Отмечается, что документ вносит изменения в закон "О внешней миграции".

По словам представителя пресс-службы Жогорку Кенеша, вложение на сумму от 115 тысяч рублей обеспечат визу на пять лет, от 130 тысяч — на десять лет.

Подчеркивается, что максимальный срок действия киргизской визы ранее составлял три года для инвесторов и не более одного года для остальных иностранцев.