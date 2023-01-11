Киргизия будет выдавать визы сроком от пяти лет за инвестиции в экономику
Парламент Киргизии принял закон о выдаче виз сроком до десяти лет за инвестиции в экономику
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Жогорку Кенеш в среду одобрил законопроект, предполагающий выдачу виз сроком на пять и десять лет за инвестиции в экономику Киргизии в размере от 115 тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-служба киргизского парламента.
Отмечается, что документ вносит изменения в закон "О внешней миграции".
По словам представителя пресс-службы Жогорку Кенеша, вложение на сумму от 115 тысяч рублей обеспечат визу на пять лет, от 130 тысяч — на десять лет.
Подчеркивается, что максимальный срок действия киргизской визы ранее составлял три года для инвесторов и не более одного года для остальных иностранцев.