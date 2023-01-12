МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. У России на вооружении есть несколько типов гиперзвуковых ракет, которые наводят ужас на армию США, пишет в статье для американского издания Popular Mechanics Луи Маззанти. Пентагон рассказал, что угрожает развитию гиперзвукового оружия

По словам Маззанти, самым опасным российским оружием является запускаемая с истребителей гиперзвуковая ракета "Кинжал", упомянув о ее применении в ходе спецоперации на Украине.

"Кинжал" и подобные ему ракеты находятся на вершине технологической революции в разработке вооружений. Эти гиперзвуковые машины могут развивать скорость до 10 Махов, но, что более важно, они обладают высокой маневренностью", — отмечает автор.

Усовершенствованная хвостовая часть и рули направления позволяют "Кинжалу" уклоняться от средств ПВО, включая американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, пишет он.

Также Маззанти упоминает российские ракеты "Циркон", которые запускаются и атакуют с помощью собственной двигательной установки.

У России есть гиперзвуковой управляемый боевой блок "Авангард" — устройство устанавливается на обычную баллистическую ракету, такую, как РС-28 "Сармат", а затем отделяется, чтобы "планировать" на гиперзвуковой скорости к своей цели, продолжает автор.

Кроме того, в статье упоминаются российские крылатые ракеты "Калибр". "Они построены на основе двухступенчатого двигателя: первый доставляет ракету к цели на крейсерской скорости до 0,8 Маха, затем включается вторая ступень, разгоняющая ее до 3 Махов на последнем заходе на посадку. Ракета остается маневренной на протяжении всего времени полета и летит на малой высоте, иногда ниже 300 футов, что затрудняет ее обнаружение и перехват", — описывает Маззанти это вооружение.

Он уточнил, что Соединенным Штатам еще только предстоит создать полнофункциональную гиперзвуковую ракету.