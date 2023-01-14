БЕЛГРАД, 14 янв — ПРАЙМ. Власти Сербии планируют строительство еще более двух тысяч километров железных дорог и рассчитывают на участие в этом китайских госкомпаний, заявил сербский президент Александр Вучич. СМИ: в Белграде не исключают национализации Нефтяной индустрии Сербии

"Последняя железная дорога в Сербии построена в 1976 году. Ничего после этого. А потом мы c 2012 года построили 108,1 километра и 775 километров — и сейчас работаем над новыми 156 километрами, а в плановых документах еще 2026 километров. Поэтому будет много работы для китайских компаний и сербских и китайских рабочих", — заявил Вучич во время осмотра строительства полотна на севере страны.

"Спасибо еще раз, ваше превосходительство, вам и председателю Си (Цзиньпину, лидеру КНР – ред.), вашим специалистам и компаниям, которые делают отличную работу", — обратился президент Сербии к китайскому послу Чен Бо.

Двухэтажный скоростной поезд Stadler Kiss названный Soko ("Сокол" — ред.) ежедневно многократно ходит по маршруту Белград — Нови-Сад с максимальной скоростью 200 километров в час. Каждый состав имеет 316 мест, беспроводной интернет и бар.

Часть скоростной железной дороги от Сербии к Венгрии построили госкомпании КНР, другую — РЖД. Участок полотна от Белграда до города Стара-Пазова протяженностью 34,5 километра и станции на нем строил консорциум китайских China Railway International и China Communications Construction Company. Участок Нови-Сад – Суботица длиной 108,2 километра также строят госкомпании КНР.

РЖД сообщили в апреле 2021 года, что раньше сроков завершено строительство двух масштабных проектов в Сербии — самого протяженного в Сербии железнодорожного виадука в пойме реки Дунай и первого безбалластного тоннеля "Чортановци". Объекты — часть первой в Сербии скоростной железной дороги Стара-Пазова — Нови-Сад протяженностью 40,4 километра на линии Белград — Будапешт.

РЖД реализуют несколько проектов в Сербии, в частности контракт на строительство и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры на 941 миллион долларов, из которых 800 миллионов составляет экспортный российский госкредит. "РЖД Интернешнл" минувшей весной завершило модернизацию 26-километрового участка железной дороги Суботица — Хоргош до границы с Венгрией, планирует строительство Единого диспетчерского центра и обновление 210-километрового участка Валево — Врбница до границы с Черногорией.