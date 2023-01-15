МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Лондон направит Киеву 14 танков Challenger 2, чтобы помочь украинским войскам вести наступательные действия, сообщается на сайте британского кабмина. В США узнали о "подарке" Украины, который обернется против нее же

Отмечается, что этот шаг знаменует собой начало нового этапа программы масштабной поддержки Украины со стороны Британии.

В сообщении уточняется, что "эскадрилья из 14 танков отправится в страну в ближайшие недели" после того, как Сунак пообещал Владимиру Зеленскому предоставить дополнительную помощь Киеву в наземных вооружениях.

"Ожидается, что за ними последуют около 30 больших самоходных орудий AS90", — говорится в сообщении.

В ближайшие дни Великобритания начнет обучение Вооруженных сил Украины использованию танков и артиллерийских орудий.

Премьер Риши Сунак поручил министрам и официальным лицам обеспечить максимальную активность в поддержке Киева. На предстоящей неделе министры иностранных дел и обороны встретятся со своими коллегами, чтобы активизировать международные действия в этом направлении.