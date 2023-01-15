МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Лондон направит Киеву 14 танков Challenger 2, чтобы помочь украинским войскам вести наступательные действия, сообщается на сайте британского кабмина.
Отмечается, что этот шаг знаменует собой начало нового этапа программы масштабной поддержки Украины со стороны Британии.
В сообщении уточняется, что "эскадрилья из 14 танков отправится в страну в ближайшие недели" после того, как Сунак пообещал Владимиру Зеленскому предоставить дополнительную помощь Киеву в наземных вооружениях.
"Ожидается, что за ними последуют около 30 больших самоходных орудий AS90", — говорится в сообщении.
В ближайшие дни Великобритания начнет обучение Вооруженных сил Украины использованию танков и артиллерийских орудий.
Премьер Риши Сунак поручил министрам и официальным лицам обеспечить максимальную активность в поддержке Киева. На предстоящей неделе министры иностранных дел и обороны встретятся со своими коллегами, чтобы активизировать международные действия в этом направлении.