МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Запасы вооружений в США и странах Европы могут сократиться "до критических уровней" из-за поставок Украине, пишет газета The Wall Street Journal. Британия отправит на Украину 14 танков Challenger 2

Как отмечается, украинская армия расходует полученные от Запада артиллерийские снаряды почти вдвое быстрее, чем производят США с союзниками.

Аналитики прогнозируют, что при таких темпах американские и европейские резервы могут сократиться до критических уровней этим летом или осенью.

При этом Россия, по мнению экспертов, к этому моменту, напротив, может нарастить производство боеприпасов. Таким образом, у стран Запада не получится во второй половине этого года сократить опасный разрыв между огневой мощью России и Украины, несмотря на то, что США с союзниками также занимаются расширением производства.