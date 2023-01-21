ВАШИНГТОН, 21 янв — ПРАЙМ. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что готов к переговорам об "ответственном" повышении потолка государственного долга с президентом страны Джо Байденом, который ответил, что вопрос не подлежит обсуждению. В конгресс США внесли проект бюджета на 2023 финансовый год

США в четверг исчерпали лимиты заимствований и приступили к "экстраординарным мерам" — приостановке взносов в социальные и пенсионные фонды — во избежание дефолта.

"Я принимаю ваше предложение о встрече для обсуждения ответственного повышения потолка долга для прекращения безответственных трат правительства. Жду нашей встречи", — написал республиканец Маккарти в Twitter.

Белый дом в ответ заявил, что Байден готов к встрече с Маккарти, но, как он не раз говорил, повышение потолка долга не является предметом для переговоров. "Обязанность этой страны и ее лидеров избежать экономического хаоса. Конгресс это делал всегда, и президент ждет, что они вновь выполнят свой долг. Это не подлежит обсуждению", — говорится в пресс-релизе.

Байден дал понять, что хотел бы узнать больше о республиканских планах сокращения бюджетного дефицита — через "сокращение социального и медицинского страхования, других жизненно важных программ и введение национального налога с продаж в 30%".