ТОКИО, 21 янв — ПРАЙМ. Российские власти впервые за 22 года отказались проводить консультации c официальным Токио относительно условий ведения в текущем году японскими рыбаками промысла в водах у Курильских островов на основании соглашения от 1998 года, что негативно отразится на улове уже в ближайшие месяцы, сообщило агентство Киодо со ссылкой на информированные источники в администрации Японии.

Согласно данным агентства, 19 января представители посольства Японии были вызваны в российский МИД, где были уведомлены о том, что российская сторона не станет вступать в межправительственные переговоры по условиям промысла японских рыбацких судов у Курильских островов на основе соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года. Вероятная причина – в ухудшении отношений между РФ и Японией на фоне антироссийских санкций Токио.

Это станет первым случаем за 22 года, когда правительство Японии не сможет начать соответствующее обсуждение, что может иметь негативное влияние на промысел минтая, который обычно ведется в январе-марте, отмечает Киодо.

Управление по рыбному хозяйству Японии 27 декабря прошлого года обнародовало пресс-релиз, согласно котором Токио и Москва заключили ежегодное соглашение по квотам на вылов рыбы в 200-мильной зоне на 2023 год. Переговоры, проводящиеся ежегодно с 1984 года, проходили с 19 по 27 декабря онлайн.

Согласно достигнутым договоренностям, российские рыбаки смогут выловить в 200-мильной зоне Японии 40 тысяч тонн скумбрии (в этом году 45 тысяч тонн), 8 тонн дальневосточной сардины (в этом году 20 тонн), 2 тонны трески (в этом году 10 тысяч тонн). Таким образом, общее количество выловленной рыбы сократится с 75 тысяч до 50 тысяч тонн. Число кораблей, участвующих в промысле, останется прежним — 89.

Японские рыбаки также смогут выловить в российской 200-мильной зоне на 25 тысяч тонн меньше рыбы, чем в текущем году: 31 824 тонны сайры (в этом году 56 424 тонны), тихоокеанского кальмара 5 619 тонн, как и в этом году, тихоокеанской трески 3200 тонн (вместо 1600 тонн в этом году). В промысле по-прежнему будут участвовать 585 судов.

Летом 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва "неизменно рассматривала взаимодействие на основе соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов 1998 года как одно из важных направлений российско-японских связей в сфере рыболовства". Однако, по ее словам, Токио взял линию на "заморозку" полагающихся по соглашению выплат, "затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности". В связи с этим российской стороной было "принято решение о приостановке реализации соглашения 1998 года до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств".

В сентябре агентство Киодо сообщило, что Япония начала процесс выплат по квотам на вылов рыбы у Курильских островов на основе соглашения с РФ, а в конце того же месяца МИД Японии Ёсимаса Хаяси подтвердил, что японские рыбаки начали промысел в рамках установленной квоты.