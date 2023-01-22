ТОКИО, 22 янв ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в эфире одного из кабельных телеканалов подтвердил, что правительство, скорее всего, представит в парламент страны план назначения нового главы Банка Японии в феврале. СМИ: Россия впервые за 22 года не обсудит с Токио вылов рыбы у Курил

Ранее агентство Киодо со ссылкой на информированные источники сообщало, что план назначения нового главы японского Центробанка может быть представлен в районе 10 февраля. Действующий глава Банка Японии Харухико Курода покинет пост 8 апреля текущего года.

"С учетом графика заседаний парламента, я думаю, что так и будет", — ответил Кисида на просьбу ведущего программы NIKKEI Nichiyo Salon прокомментировать публикации СМИ.

Курода занимает эту должность с 2013 года. Возможными кандидатами в качестве его преемника назывались действующий заместитель главы Банка Японии Масаёси Амамия, а также бывшие заместители Хироси Накасо и Хирохидэ Ямагути.

Предложенный правительством кандидат на пост главы Банка Японии должен быть утвержден обеими палатами парламента.