МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Экологическая повестка не должна политизироваться, публичные акции по поводу экологических проблем не помогают их решить, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. Вице-премьер назвала регионы, где хуже всего работают с отходами

"Независимо от того, в какие времена ты живешь, важно, чтобы экологическая повестка не политизировалась. Она про другое – про ответственное отношение человека к окружающей среде, про взвешенные решения для того, чтобы мы жили завтра, и к тому, чтобы мы планету сохранили", — сказала Абрамченко.

"Я плохо отношусь к "экоприлипалам", я не понимаю этих людей. Я считаю, что нужно действовать другими способами, не нужно калечить себя для того, чтобы остановить автогонку, например. То, как в мире под видом борьбы с изменениями климата продвигаются чисто экономические интересы отдельных стран – это неправильно", — добавила она.

По ее мнению, в России более взвешенно подошли к климатической повестке. "Мы начали с нормативно-правового регулирования, очень аккуратно подошли к экспериментам по введению углеродной нейтральности, выбрали один регион… И хорошо, что у нас такой эксперимент будет на Сахалине, что регион готов к этому. Важна его близость к азиатским рынкам, и наши азиатские партнеры, страны Персидского залива поддерживают взвешенный подход России на климатическом треке", — указала вице-премьер.

В сентябре председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков сообщал о том, что Сахалин — первый регион России, где проводится эксперимент по ограничению и квотированию выбросов парниковых газов.

Полный текст интервью читайте на ria.ru 23 января в 10.00 мск.