МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. "Восточная стивидорная компания" в Приморье выплатила штраф в 4,74 миллиона рублей за выявленное в 2020 году загрязнение бухты Врангеля, где расположен Восточный порт, сообщили в Росприроднадзоре. Минцифры предложило ввести оборотный штраф за утечку персональных данных

По данным ведомства, загрязнение воды мусором и угольной пылью у причала было выявлено в 2020 году. Специалисты оценили ущерб примерно в 4,74 миллиона рублей. Дальневосточное управление ведомства Росприроднадзора направило иск к "Восточной стивидорной компании" для возмещения вреда, в октябре 2022 года Арбитражный суд Приморского края принял решение в пользу заявителя.

"ООО "Восточная стивидорная компания" возместило 4,74 миллиона рублей в счет возмещения вреда, причиненного водному объекту", — говорится в сообщении ведомства.

Тема загрязнения акваторий стивидорными компаниями в Приморье приобрела общественный резонанс после того, как в июне 2017 года мальчик из Находки в ходе прямой линии пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на пыль в городе из-за перевалки угля в порту. Глава государства поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие с экологическими нормами.

Транспортная прокуратура регулярно выявляет нарушения при перевалке угля в Приморье, стивидоров периодически штрафуют на крупные суммы за то, что они не обеспечивают экологическую безопасность при перевалке.