МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. По данным Росстата, с начала января потребительские цены в России повысились на 0,53% после роста на 0,78% в декабре 2022-го. Об этом пишут "Ведомости". Глава Минфина Франции заявил, что инфляция начнет снижаться с середины года

Сообщается, что на неделе с 17 по 23 января овощи в стране подорожали в среднем на 3%, в том числе на огурцы — на 6,3%, репчатый лук — на 5,3%, морковь — на 3,1%, помидоры — на 2,8%.

В то же время издание отмечает, что в декабре 2022 года инфляция в месячном выражении достигла 0,78% (при переносе индексации тарифов ЖКХ с лета 2023 года на 2022 год) после 0,37% в ноябре, 0,18% в октябре и 0,05% в сентябре.

Подчеркивается, что в летний период Росстат в течение трех месяцев фиксировал дефляцию: 0,52% в августе, 0,39% в июле и 0,35% в июне. В 2022 году инфляция достигла пика в марте, когда был зафиксирован уровень в 7,61% после 1,17% в феврале и 0,99% в январе. Но уже в апреле рост цен замедлился до 1,56%, а в мае составил 0,12%.