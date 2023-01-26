ТАШКЕНТ, 26 янв — ПРАЙМ. Узбекистан планирует закупить у Киргизии до 4 миллионов тонн угля в ближайшие два года, заявил РИА Новости в четверг представитель департамента ТЭК узбекистанского кабмина. Новак заявил о сокращении экспорта российского угля на 7,6 процента

"Узбекистан планирует закупить в Киргизии по 2 миллиона тонн угля в этом году и следующем", — сказал представитель департамента. Он уточнил, что вопрос поставки угля обсуждается в рамках визита в Киргизию президента Узбекистана Шавката Мирзиеева 26-27 января.

Собеседник агентства уточнил, что договор на поставку угля может быть подписан в июне, поставки — начаться в июле этого года. Уголь планируется поставлять с киргизских месторождений Южно-Ферганского буроугольного бассейна.

Ранее премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов из-за аномальных холодов в стране и возникшего дефицита энергоресурсов поручил министерству энергетики в этом году активизировать импорт природного газа, электроэнергии, угля и мазута и провести переговоры с альтернативными зарубежными партнерами.

В условиях дефицита газа с 1 ноября 2020 года в республике была введена практика перевода зимой на альтернативные виды топлива (уголь, сжиженный газ, биогаз) кирпичных заводов, предприятий по производству извести и гипса, объектов общественного питания.

По данным официальной статистики, добыча угля в Узбекистане по итогам 2022 года выросла на 5,9% по сравнению с 2021 годом – до 5,36 миллиона тонн.