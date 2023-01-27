МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Объем кредитов домохозяйствам еврозоны вырос на 4,2 процента в годовом выражении в третьем квартале 2022 года, отношение кредитов к доходам опустилось до 94,7 процента. Об этом сообщил Европейский центральный банк (ЕЦБ). В России в декабре сократилась доля валютных кредитов юрлицам

Согласно материалам регулятора, годовой рост объема выданных кредитов составил 4,2 процента в третьем триместре против 4,3 процента в предыдущем и четырех процентов в аналогичном квартале 2021 года.

"Отношение долга домохозяйств к доходу снизилось до 94,7% в третьем квартале 2022 года с 96,0% в третьем квартале 2021 года", — сказано в сообщении.

Отмечается, что речь идет об отношении кредитов, выданных домохозяйствам, к их скорректированному валовому располагаемому доходу.

Во втором триместре прошлого года показатель находился на уровне 95,5 процента.