МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Четверо членов палаты представителей конгресса США направили письмо президенту Джо Байдену и министру обороны Ллойду Остину с требованием ответить на их решение отправить 31 танк Abrams в Украину. Об этом пишет издание Daily Caller. Wall Street Journal призвал США помогать Тайваню, а не Украине

Письмо подписали Трой Нелс из Техасаа, Пол Госар и Эли Крейн из Аризоны, а также Лорен Боберт из Колорадо — представители Республиканской партии. Законодатели выражают озабоченность по поводу недавно объявленного переброски на Украину 31 танка M1A2 Abrams.

Конгрессмены отмечают, что это решение создает проблемы с логистикой, в частности, потребуется несколько месяцев, чтобы обучить украинские силы работе с танками, и еще несколько месяцев потребуется, чтобы доставить танки в район боевых действий.

Авторы называют решение американской администрации "позорным" на фоне собственных проблем с безопасностью. Они подчеркивают, что отправка танков в зону боевых действий ведет к дальнейшей эскалации конфликта и подрывает собственную национальную безопасность США.

"Администрацию Байдена давно пора привлечь к ответственности за ее действия", — подчеркивается в заявлении.