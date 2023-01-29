МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Москва проинформировала Токио, что в условиях предпринятых правительством Японии антироссийских мер не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению соглашения о сотрудничестве в области промысла морских ресурсов в районе южных Курильских островов, сообщили РИА Новости в МИД РФ. Кремль предупредил Японию о последствиях антироссийских санкций

В министерстве указали, что с началом спецоперации на Украине "российско-японские отношения стали стремительно деградировать", а администрация Фумио Кисиды "в нарушение всех норм и правил международного права стала вводить в отношении России недружественные меры, в том числе 15 пакетов персональных и секторальных санкций". Там заметили, что, японская сторона порой "бежит впереди паровоза", опережая санкционные инициативы западных союзников." В ведомстве добавили, что Япония отменила для России режим наиболее благоприятствуемой нации, зафиксированный в двустороннем Торговом договоре 1957 года, а также выслала группу российских дипломатов.

"В условиях предпринятых правительством Японии антироссийских мер, которые со всей очевидностью идут вразрез с духом и буквой соглашения 1998 года об укреплении и развитии добрососедства, российская сторона проинформировала Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению данной договоренности", — сообщили в МИД РФ.

"Категорически не приемлем какие-либо "протесты" японской стороны в связи с нашим решением. Для возвращения к нормальному диалогу японским соседям следует проявить элементарное уважение к нашей стране, стремление к выправлению двусторонних отношений", — указали в министерстве, добавив, что "пока такого желания у японского правительства мы не замечаем".

Соглашение между правительством РФ и правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов 1998 года регулирует японский промысел в российском территориальном море в районе южных Курильских островов и занимает особое место в комплексе российско-японского взаимодействия в сфере рыболовства, указали в министерстве.