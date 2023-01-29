МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Группа американских военных чиновников подталкивает Пентагон к одобрению отправки истребителей F-16 на Украину с целью защиты от российских ракет и беспилотников, пишет издание Politico со ссылкой на трех человек, знакомых с ходом обсуждений. В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией

Самолеты F-16 американского производства значатся в списке запрашиваемых Украиной вооружений, однако сейчас Вашингтон и Киев считают более насущными артиллерийские системы, бронетехнику и наземные системы ПВО.

Тем не менее, в Киеве настроены оптимистично насчет того, что следующими на очереди могут стать американские самолеты — в частности, благодаря быстрому одобрению отправки танков и систем ПВО Patriot, экспорт которых на Украину еще недавно был запрещен.

"Я не думаю, что мы будем против", — сказал высокопоставленный чиновник Пентагона по поводу F-16, уточнив, что окончательного решения еще не принято.

При этом Украине еще предстоит заявить, что истребители являются ее главным приоритетом, добавил чиновник.

Отмечается, что F-16 — это сложные системы, для эксплуатации и обслуживания которых требуется масштабная инфраструктура и высококвалифицированные специалисты. Обучение украинских специалистов по техническому обслуживанию, вероятно, займет больше времени, чем обучение пилотов, и США, возможно, придется привлечь подрядчиков для выполнения некоторых работ, говорится в статье.