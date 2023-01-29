МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу с февраля, среди них — ответные меры на введение потолка цен на энергоресурсы РФ, индексация материнского капитала, повышение пособий по уходу за ребенком и другие.

"Благополучие Евросоюза строилось на дешевых российских энергоресурсах. Для них времена стабильности, экономического роста и низких цен — в прошлом. За авантюрную политику глав европейских государств заплатят их обычные граждане", — отметил Володин, слова которого приводит телеграм-канал ГД. Шольц рассказал о ходе расследования диверсии на "Северных потоках"

Запрет на поставки нефти иностранным физическим и юридическим лицам, если в контракте указывается применение механизма фиксации цены, начнет действовать с 1 февраля.

Володин также добавил, что материнский капитал будет проиндексирован на 11,9% и составит 587 тысяч рублей на первого ребенка, 775,6 тысяч рублей — на второго.

Кроме того, с нового месяца на 11,9% вырастет единовременное пособие при рождении ребенка – оно составит 29 тысяч 903 рубля, а минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребёнком повысится до 7925 рублей.

С 4 февраля также вступит в силу закон, согласно которому региональные власти смогут передавать другим очередникам жилье, предназначавшееся для уволенных с военной службы, но не понадобившееся им.