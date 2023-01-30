МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Минэкономразвития России планирует расширить целевую аудиторию внесудебного банкротства в 2023 году, сообщил в интервью "Известиям" первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов. Финансист объяснил, когда кредит нельзя закрывать досрочно

По его словам, к процедуре получат доступ граждане, в отношении которых исполнительное производство длится больше года, и при этом единственные доходы у них — выплаты социального характера. К ним относятся пенсии, пособия беременным женщинам и так далее.

Кроме того, предполагается сократить срок, по истечении которого граждане вправе повторно пройти процедуру банкротства. "Сейчас это десять лет — мы снижаем это срок до пяти лет. Кроме того, обсуждаем снижение порога суммы долга, начиная от которой можно подать заявление на внесудебное банкротство, с 50 до 25 тысяч рублей. А верхнюю планку — увеличить с 500 тысяч до 1 миллиона рублей", — уточнил Торосов.

Замминистра добавил, что такие инициативы Минэк сейчас прорабатывает. В ведомстве планируют в ближайшие полгода внести законопроект в Госдуму.

Как отметил Торосов, цель нового законопроекта прежде всего — это помочь самым незащищенным слоям общества, у которых нет денег на процедуру банкротства.

"В то же время необходимо соблюдать баланс: если человек будет думать, что ему легко "простят" долги, он будет менее осознанно брать кредиты. Тогда банки будут закладывать риск дефолта в ставки по кредитам или ужесточать требования к заемщикам", — сказал он.