МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Инфляция в России в 2023 году будет в диапазоне 5-6%, оценки Минэкономразвития актуальны и релевантны, рассказал в интервью газете "Известия" первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов. Путин поручил до июля повысить МРОТ с опережением темпов роста инфляции

По ранее представленному прогнозу Минэкономразвития, инфляция в текущем году составит 5,5%.

"Мы рассчитываем, что рост цен будет в рамках прогноза по году — 5-6%. Это актуальные и релевантные цифры с учетом высокой базы 2022 года и рецессии в экономике. Также надо понимать, что это средний показатель — в разных секторах он может значительно отличаться", — сказал Торосов.

При этом, как говорил ранее в январе глава министерства Максим Решетников, в конце первого квартала инфляция существенно снизится год к году. Это будет связано с тем, что из базы уйдет пик роста цен весной 2022 года. Решетников также не исключил, что во втором квартале инфляция в годовом выражении какое-то время будет даже ниже целевого уровня в 4%.

Также, по словам Решетникова, министерство в марте-апреле представит обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы.