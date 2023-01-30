МИНСК, 30 янв — ПРАЙМ. Уровень безработицы в Белоруссии в четвертом квартале 2022 года составил 3,6%, уменьшившись с 3,8% по сравнению с показателем аналогичного периода 2021 года, сообщили в Евразийском банке развития. Голикова отметила снижение числа зарегистрированных безработных в России

"Рынок труда в Беларуси в конце прошлого года оставался сильным. В декабре отмечен рост реальной заработной платы на 0,6% г/г. При этом уровень безработицы в IV квартале составил 3,6%, уменьшившись с 3,8% годом ранее", — говорится в выдержке из еженедельного мониторинга от аналитиков ЕАБР, опубликованной в понедельник в Telegram-канале банка.

ЕАБР поясняет, что переход заработных плат к росту может быть связан с сильным замедлением в Белоруссии инфляции в результате действия административных мер.

"Динамика реальной заработной платы может сохранить положительные годовые темпы роста в начале текущего года", — говорится в сообщении.

Осенью 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с правительством по ценовой ситуации в республике, где раскритиковал рост цен на товары, текущий уровень инфляции и распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране, позже он подписал соответствующую директиву. Перед правительством Лукашенко была поставлена задача до 20 октября на основе предложений специальной рабочей группы утвердить и ввести в действие систему регулирования цен, обеспечить эффективный контроль за ценовой дисциплиной. До этой даты было решено ввести мораторий на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке, а госорганы получили право закрывать объекты и прекращать действие лицензии нарушителей моратория.

В стране также было объявлено о масштабном мониторинге цен, возбуждены десятки уголовных дел за нарушения законодательства, приведшие к необоснованному росту цен. Правительство Белоруссии 19 октября подписало постановление о новой системе регулирования цен, которое распространяется на товары всей потребительской корзины — как белорусские, так и импортные.